Англія

Голи Богла, Окафора та Калверт-Льюїна принесли "павичам" впевнену перемогу 3:1, хоча Лукка скоротив відставання гостей наприкінці матчу.

У рамках 25-го туру англійської Прем’єр-ліги Лідс Юнайтед здобув важливу перемогу над Ноттінгем Форест із рахунком 3:1. Головними героями поєдинку стали нападники господарів поля, які змогли влучно реалізувати свої моменти та забезпечити команді три очки.

Перший гол був забитий на 26-й хвилині Боглом, який вдало завершив атаку господарів. Через чотири хвилини Окафор подвоїв перевагу Лідс Юнайтед, забивши другим точним ударом у ворота суперника. Після перерви Калверт-Льюїн забив третій м’яч для Лідс Юнайтед на 49-й хвилині, остаточно закріпивши перевагу команди.

Ноттінгем Форест зміг лише скоротити рахунок у кінцівці матчу: на 86-й хвилині Лукка точним ударом забив гол престижа. Незважаючи на це, гості не змогли переломити хід гри, а Лідс Юнайтед контролював гру та не дав супернику створити серйозну загрозу воротам.

Лідс Юнайтед — Ноттінгем Форест 3:1

Голи: Богл, 26, Окафор, 30, Калверт-Льюїн, 49 - Лукка, 86

Лідс Юнайтед: Дарлоу — Джастін, Родон, Стрейк — Богл (Борно, 90), Груєв, Ампаду, Ааронсон (Джеймс, 79), Гудмундссон — Окафор (Лонгстафф, 82), Калверт-Льюїн

Ноттінгем Форест: Річардс — Айна, Міленкович, Ебботт, Морато — Сангаре, Андерсон — -, -, Домінгес (Гатчінсон, 54) — Жезус (Лукка, 54)

Попередження: Окафор — Сангаре