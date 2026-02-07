Іспанія

Поєдинок 23-го туру чемпіонату Іспанії не відбудеться у запланований час через вимоги безпеки.

Футбольне протистояння на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан довелося відкласти. Матч іспанської Ла Ліги між місцевою Севільєю та каталонською Жироною, який повинен був розпочатися сьогодні 19:30, не буде зіграний.

Причиною скасування гри стало офіційне рішення уряду Андалусії. Влада регіону постановила призупинити проведення матчу з міркувань безпеки та цивільного захисту через несприятливі погодні умови. Прес-служба обох клубів в офіційній заяві підтвердила перенесення та висловила жаль через незручності, які це рішення спричинило для вболівальників, що подолали шлях до Севільї, аби підтримати команду.

Клуби та ліга оперативно узгодили новий час початку зустрічі. Згідно з повідомленням каталонського клубу, гру перенесено на завтра, неділю, початок о 17:15.