Італія

Чудова новина для вболівальників "зебр".

Туринський Ювентус продовжив контракт з турецьким лідером команди Кенаном Їлдизом. Про це повідомляє офіційний сайт «зебр».

Зазначається, що нова трудова угода 20-річного вінгера буде розрахована до 30-го червня 2030-го року з зарплатнею у шість мільйонів євро на рік.

Турок приєднався до туринців влітку 2022-го року перейшовши з мюнхенської Баварії після завершення контракту.

Цього сезону Кенан Їлдиз відіграв за Ювентус 31 матч, забив девʼять голів та віддав вісім результативних передач.