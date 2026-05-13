Колишній голова Тоттенгема Деніел Леві вперше прокоментував непросту ситуацію лондонського клубу після свого відходу з посади у вересні минулого року.

Наразі «шпори» ведуть боротьбу за виживання в англійській Прем’єр-лізі та за два тури до завершення сезону випереджають зону вильоту лише на два очки. Після 25 років роботи в клубі Леві зізнався, що з болем спостерігає за становищем команди, але все ще вірить у позитивний результат.

"Я завжди оптиміст і щодня молюся, щоб ми залишилися [в АПЛ]. Я ніколи не міг уявити собі такого на початку сезону.

Очевидно, що я неймовірно розчарований, але сподіваюся, що наступного сезону ми все ще будемо в Прем’єр-лізі. Я відчуваю цей біль, але оптимістично налаштований, що ми впораємося.

Це було дуже-дуже складно, але Тоттенгем — у мене в крові, і я сподіваюся, що врешті-решт усе буде добре", — цитує слова Леві talkSPORT.

Нагадаємо, Деніел Леві залишив посаду голови Тоттенгема у вересні 2025 року. Після його відходу клуб переживає один із найскладніших сезонів за останні роки та ризикує вилетіти з елітного дивізіону.

У двох заключних турах чемпіонату команда Роберто Де Дзербі зіграє проти Челсі та Евертона.