Камерунський голкіпер може залишити клуб, який готує перебудову воротарської лінії.

Манчестер Юнайтед не розглядає Андре Онана як частину складу на наступний сезон, попри бажання воротаря повернутися до команди. Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, 30-річний камерунець розраховував на повернення до боротьби за місце в основі після оренди у Трабзонспорі, однак клуб уже працює над іншим варіантом розвитку подій.

Манчестер Юнайтед планує знайти довгострокове рішення на позицію воротаря та навіть розглядає можливість підписання нового голкіпера цього літа. Також очікується, що запасний воротар Алтай Баїндир залишить команду на тлі інтересу з боку Бешикташа.

Онана, який приєднався до Манчестер Юнайтед у 2023 році з Інтера, має контракт до 2028 року, однак його майбутнє залишається під питанням. Додатковим фактором є зростання його зарплати після повернення клубу до Ліги чемпіонів, що ускладнює потенційний трансфер і впливає на рішення керівництва.