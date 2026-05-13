Англія

Головний тренер Манчестер Сіті заявив, що ніколи не довіряв системі відеоповторів, і закликає команду покладатися виключно на власні сили.

Цього тижня VAR знову опинився під шквалом критики. Приводом став скасований гол Вест Гема у компенсований час матчу проти Арсенала. Тривала перевірка відеоповтору та фінальне рішення суттєво вплинули на турнірне становище команд на обох полюсах таблиці Прем'єр-ліги.

Гвардіола переконаний, що його команда також неодноразово ставала жертвою суддівських помилок. Як приклад він навів поразки Сіті у фіналах Кубка Англії 2024 та 2025 років.

"Ми програли два фінали Кубка Англії через те, що арбітри, і навіть VAR, не виконали свою роботу так, як мали б, — заявив наставник містян.

Минулого року у фінальному матчі Сіті поступився Крістал Пелес, де голкіпер орлів Дін Гендерсон відбив вирішальний пенальті. Однак, на думку Гвардіоли, англієць мав отримати червону картку ще раніше за гру рукою за межами штрафного майданчика, що могло б докорінно змінити хід гри.

Цьому передувала поразка від Манчестер Юнайтед у фіналі 2024 року — тоді Сіті залишилися обуреними, вважаючи, що судді не призначили два очевидних пенальті у ворота суперника.

Попри критику системи, Гвардіола наголошує, що відповідальність лежить на самих футболістах. Вони повинні грати так, щоб виключити вплив суддів на фінальний результат.

"Коли таке трапляється, це означає, що ми самі маємо діяти краще, а не покладатися на арбітрів чи VAR, — продовжив він. — Я нічому не довіряю з того часу, як приїхав сюди. Я завжди вчив: ви маєте робити все краще. Будьте в такій позиції, щоб грати краще, адже звинувачувати потрібно лише себе. VAR — це просто кидок монетки".

Гвардіола поділився цими думками напередодні важливого матчу проти Крістал Пелес у середу. Містянам конче потрібна перемога, щоб скоротити відставання від лідера таблиці, Арсенала, до двох очок. Проте доля чемпіонського титулу вже не залежить виключно від Манчестер Сіті.

Щоб команда Гвардіоли мала шанси на золоті медалі, Арсенал повинен втратити очки у двох своїх останніх матчах — проти аутсайдера Бернлі та того ж Крістал Пелес.

"Звісно, зараз ситуація в Прем'єр-лізі не в наших руках. Але я завжди кажу гравцям: "Робіть це, робіть це, робіть це краще". Єдине, що ми можемо — це грати краще. Це єдине, що ми здатні контролювати", — підсумував Гвардіола.

Вже сьогодні містяни зустрінуться з Крістал Пелес о 22:00, а цієї суботи Манчестер Сіті зіграє у своєму третьому поспіль фіналі Кубка Англії, де на стадіоні Вемблі зустрінеться з лондонським Челсі.