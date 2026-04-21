Ідею з відеоповторами відхилили через витрати та вплив на гру.

Клуби Чемпіоншипу не підтримали впровадження системи відеодопомоги арбітрам у наступному сезоні. Про це повідомляє BBC.

Йшлося про використання Football Video Support (FVS) — спрощеної версії VAR, яка передбачає меншу кількість технічних ресурсів і дає тренерам по два запити на перегляд епізодів за матч. Втім, за підсумками обговорення більшість клубів виступила проти будь-яких відеоповторів у другому за силою дивізіоні Англії.

Як зазначає джерело, питання фактично закрите на найближче майбутнє, і малоймовірно, що до нього повернуться вже наступного року. Основними причинами такого рішення стали фінансові витрати, а також побоювання щодо впливу на динаміку гри та досвід уболівальників.

Водночас у Чемпіоншипі продовжать використовувати технологію визначення взяття воріт. Також планується окреме голосування щодо можливого впровадження цієї системи в Лізі 1.

Попри відмову клубів, раніше низка тренерів, як Герхард Штрубер з Бристоль Сіті та Філіп Клемент з Норвіч Сіті, підтримувала ідею VAR, вважаючи, що вона допомагає підвищити справедливість суддівських рішень. Проте цього разу їхня позиція не знайшла достатньої підтримки серед учасників ліги.