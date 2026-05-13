Англія

Керівництво клубу задоволене результатами команди під керівництвом 44-річного фахівця.

Манчестер Юнайтед близький до того, щоб затвердити Майкла Карріка на посаді головного тренера на постійній основі. Про це повідомляє The Times.

За інформацією джерела, генеральний директор клубу Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс уже ухвалили рішення рекомендувати кандидатуру Карріка після успішного завершення сезону та повернення команди до Ліги чемпіонів.

44-річний англієць очолив Манчестер Юнайтед у статусі виконувача обов’язків у січні та з того часу здобув 10 перемог у 15 матчах. Під його керівництвом манкуніанці також обіграли Манчестер Сіті, Арсенал і Челсі.

Остаточне рішення має ухвалити співвласник клубу сер Джим Реткліфф, однак, як зазначається, у клубі очікують, що офіційне призначення Карріка може відбутися вже найближчими вихідними.

Для Карріка це може стати першим повноцінним призначенням на чолі Манчестер Юнайтед після багаторічної кар’єри в клубі як гравця та тренера.