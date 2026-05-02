Англія

Рікарду Перейра залишить склад команди після восьми років у клубі.

Лестер на своєму офіційному сайті оголосив про відхід захисника Рікарду Перейри після закінчення сезону.

У 32-річного португальця закінчується контракт цього літа і сторони вирішили його не продовжувати.

Перейра виступає у складі "лис" з літа 2018 року, перейшовши з Порту. На його рахунку 219 матчів, 15 голів та 18 ассистів. Разом із Лестером португалець брав Кубок та Суперкубок Англії.

Цього сезону, за підсумками якого Лестер вилетів із Чемпіоншипу, Перейра провів 38 матчів, у яких забив два голи та віддав один асист.

Свій останній матч сезону Лестер проведе проти Блекберна – гра запланована на сьогодні, 2 травня, о 14:30.