"Святі" в овертаймі дотиснули Мідлсбро.

Після нульової нічиїї Саутгемптон у матчі-відповіді півфіналу плейоф Чемпіоншипу за місце в англійській Прем'єр-лізі здобув перемогу над Мідлсбро з рахунком 2:1.

Мідлсбро відкрив рахунок у матчі на п'ятій хвилині зусиллями Райлі Макгрі, однак перед самою перервою цифри на табло зрівняв Росс Стюарт.

Основний час матчу завершився з нічийним рахунком і гра перейшла до овертайму, де переможний гол у складі "святих" забив Ши Чарльз на 116 хвилині.

Таким чином Саутгемптон вийшов у фінал плейоф за місце в АПЛ, де зіграє проти Галл Сіті, який напередодні вибив Міллволл. Фінал заплановано на 23 травня.