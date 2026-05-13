Англія

Керівництво манкуніанців вивчало можливість запрошення наставника Астон Вілли.

Манчестер Юнайтед розглядав варіант із запрошенням головного тренера Астон Вілли Унаї Емері перед тим, як зробити ставку на Майкла Карріка. Про це повідомляє talkSPORT.

За інформацією джерела, керівництво манкуніанців серйозно оцінювало кандидатуру іспанського фахівця, який продовжує успішно працювати з Астон Віллою та близький до чергового виходу команди до Ліги чемпіонів.

Втім, у підсумку боси Манчестер Юнайтед вирішили дати шанс Майклу Карріку, який після призначення виконувачем обов’язків у січні допоміг команді повернутися до головного єврокубкового турніру.

Очікується, що найближчим часом 44-річному англійцю запропонують новий контракт, а офіційне призначення може відбутися ще до завершення поточного сезону.

Раніше The Times повідомив, що генеральний директор клубу Омар Беррада та спортивний директор Джейсон Вілкокс уже рекомендували кандидатуру Карріка співвласнику клубу серу Джиму Реткліффу як постійного наставника.