Англія

Команда Хосепа Гвардіоли використала свій джокер у календарі на повну, але ситуацію для неї це не надто покращило.

Свого часу через участь лондонського Крістал Пелес у плей-оф Ліги конференцій УЄФА не знайшлось вільного часу посеред тижня, щоб провести матчі тридцять першого туру англійської Прем’єр-ліги поміж командою Олівера Гласнера та Манчестер Сіті на Етіхаді. Відповідно ця гра перейшла в розділ так званих козирів для "містян", і якби вони не хибили в матчах по типу гри на Гілл Дікінсон проти Евертона (3:3), то чемпіонські перегони були б ще більш гарячими.

І ось, зрештою знайшовся час посеред травня, коли можна було обом колективам нарешті закрити цей гештальт у власних розкладах. Хосеп Гвардіола при цьому знову здивував — суттєва ротація, і це за умов, що лондонський Арсенал і без того випереджає "містян", кожна наступна помилка яких тепер завершить достроково чемпіонські перегони на користь "канонірів". Їм, до речі, також доведеться зіграти з Пелес незабаром, але там уже знайшли стільки додаткових контекстів, що розглядати їх будемо колись потім.

Нас тим часом цікавили події на Етіхаді, де цього вечора ми ніби побачили продовження півфінальної дуелі поміж Крістал Пелес та донецьким Шахтарем у тій-таки Лізі конференцій. І навряд чи хтось скаже, що "містяни" при цьому краще давали раду цим контратакам команди Гласнера, аніж це робили "гірники" минулих два тижні. Бо постійно той-таки Матета продавлював захисників, і вільні зони в обороні Сіті також були наявні.

Але головна різниця полягала в потужності команди Гвардіоли в атаці, а точніше — у вигадливості, у першу чергу. Бо такого пасу п’ятою, як зробив на 32 хвилині Фоден до правого флангу чужого штрафного, у Шахтаря ніхто б і не ризикнув віддати в тій ситуації. А тим часом Семеньйо пробив з ходу в дальній кут низом, і це вже 1:0 на користь господарів поля. Щоправда, одразу після цього Мітчелл ударом із лівого краю чужих володінь у ближній кут змусив працювати Доннарумму над порятунком власних воріт, тож гості все одно залишались небезпечними.

Хоча вже на 40 хвилині рахунок було подвоєно, бо знову ж таки знайшовся Гвардіол, який із глибини лівого флангу м’яко закинув до штрафного на Фодена, а той перевів у дотик у центр на Мармуша, який із розвороту пробив під скупченням футболістів суперників перед лінією воріт. Це також у складі Шахтаря мало хто наважувався робити.

Тоді як другий тайм команда Гвардіоли вже вирішила грати з акцентом на втримання перемоги передусім. І знову певні прогалини в захисті Сіті таки виникали, але суперники не надто квапились ними користуватись, тож ситуацію "містяни" контролювали більш-менш упевнено. Зрештою, вони так і не пропустили, а натомість забили третій, коли Шеркі видав сольний прохід на правому фланзі контратаки з передачею до штрафного на Савіо, і вже той проштовхнув м’яч повз воротаря в дальній кут. Наче й +3 очки, але ситуацію це аж ніяк не покращило для претендентів на чемпіонство.

Наступний матч Манчестер Сіті проведе на Вемблі проти лондонського Челсі у фіналі Кубка Англії, тоді як у чемпіонаті гратиме в гостях у Борнмута, а Крістал Пелес готується до гостьового дербі проти Брентфорда.



Манчестер Сіті — Крістал Пелес 3:0

Голи: Семеньйо, 32, Мармуш, 40, Савіньйо, 84

Манчестер Сіті: Доннарумма — Хусанов, Геї, Гвардіол (Доку, 58), Аїт-Нурі — Нунес (Аке, 58), Сілва (Ковачич, 79) — Савіо, Фоден (Стоунз, 82), Семеньйо — Мармуш (Шеркі, 79).

Крістал Пелес: Гендерсон — Річардс, Лакруа, Канво — Муньйос (Клайн, 82), Лерма, Г'юз (Вортон, 61), Мітчелл — Піно (Сарр, 61), Джонсон (Камада, 75) — Матета (Странд Ларсен, 61).



Попередження: Мітчелл, Камада