Англія

Головний тренер лондонців відмовився обговорювати свою можливу відставку.

Перемога над Лідсом (3:0) в останньому турі стала для Вест Гема гіркою пігулкою. Через перемогу Тоттенгема над Евертоном лондонський клуб офіційно втратив прописку в англійській Прем'єр-лізі, оформивши свій перший виліт до Чемпіоншипу з сезону 2010-11 років.

Атмосфера на Лондонському стадіоні була надзвичайно напруженою: вболівальники влаштували чергову серію протестів, вимагаючи відставки керівництва на чолі з Девідом Салліваном. У цей критичний момент головний тренер молотобійців Нуну Ешпіріту Санту взяв удар на себе, виступивши з дуже емоційною промовою.

На післяматчевій пресконференції португальський фахівець не приховував свого розчарування.

"Це момент глибокого смутку для всіх нас у клубі. Це був надзвичайно важкий день. У нас була складна місія. Ми втратили привілей вирішувати своє майбутнє самостійно. Ми повинні розуміти, що як клуб перебуваємо у скрутному становищі, але Вест Гем обов'язково має повернутися до Прем'єр-ліги", — зізнався Нуну.

Особливу увагу наставник приділив реакції трибун. Він не став засуджувати фанатів за радикальні протести проти ради директорів, а навпаки — повністю розділив їхні емоції.

"Зараз нам доводиться переживати цей період смутку, чудово розуміючи розчарування та гнів уболівальників. І, якщо бути справедливими, ми повинні подякувати їм найбільше за все", — підкреслив тренер.

Журналісти очікувано намагалися тиснути на Нуну щодо його подальшої кар'єри у клубі. Тренер підписав трирічний контракт лише у вересні минулого року, але виліт до нижчого дивізіону ставить цю угоду під велике питання. Проте фахівець категорично відмовився давати остаточну відповідь просто зараз.

"Усе, що стосується майбутнього, полягає в тому, що спершу ми всі маємо пережити цей поганий момент. Ми просто не говорили про моє майбутнє, бо зараз для цього не час. Ми почнемо думати про це завтра. Так, уболівальники обов'язково про все дізнаються. Але, будь ласка, зрозумійте: з поваги до всіх нас — не сьогодні. Це має відбутися не сьогодні", — емоційно відповів Санту.

Трагедія молотобійців не залишила байдужими навіть їхніх суперників. Наставник Лідса Даніель Фарке, чия команда попри поразку фінішувала на високому 14-му місці, висловив щирі співчуття лондонцям. Він зазначив, що на стадіоні панувала дивна атмосфера, і додав, що англійський футбол потребує таких великих клубів із величезною історією. Фарке побажав Вест Гему якнайшвидшого повернення до еліти.