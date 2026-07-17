Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Глава держави відмовився від поїздки до США, щоб дивитися вирішальний матч проти Іспанії вдома у своїй щасливій куртці, не бажаючи наврочити національній збірній.

Президент Аргентини Хав'єр Мілей ухвалив несподіване, але дуже зрозуміле для своїх співвітчизників рішення: він не поїде на фінал Чемпіонату світу, де чинні чемпіони зустрінуться зі збірною Іспанії. Головна причина такого кроку — глибоко вкорінені футбольні забобони.

Замість того, щоб спостерігати за грою з VIP-ложи в Нью-Джерсі пліч-о-пліч із президентом США Дональдом Трампом та очільником ФІФА Джанні Інфантіно, Мілей залишиться у своїй резиденції в Олівос. Саме там він дивився попередні сім матчів аргентинської збірної на цьому турнірі, кожен з яких завершився перемогою.

На пряме запитання журналістів, чи поїде він на фінал, президент категорично відповів: "Ні в якому разі".

В інтерв'ю місцевій радіостанції El Observador Мілей зізнався, що суворо дотримується своїх ритуалів, прагнучи допомогти команді здобути другий чемпіонський титул поспіль. Один із них — носіння конкретної щільної куртки з логотипом нафтової компанії.

"У день гри зі Швейцарією мені було дуже жарко. Я зняв її, і вони забили нам гол. Я знову одягнув її і більше ніколи не знімав", — серйозно пояснив глава держави.

Поведінка Мілея — це яскраве відображення того, наскільки серйозно в Латинській Америці, і особливо в Аргентині, ставляться до так званих кабал (cábalas) — ритуальних вірувань та звичок, які нібито приносять удачу команді або прокляття суперникам.

Це підкреслює ту неймовірну інтенсивність, з якою нація проживає матчі своєї збірної. Серед найпоширеніших ритуалів аргентинських фанатів:

Носіння однієї й тієї ж футболки без прання протягом усього чемпіонату. Перегляд усіх матчів суворо в одному й тому ж місці (декому навіть забороняють дивитися гру, якщо команда забила гол у момент, коли ця людина випадково вийшла до туалету).

Читання Біблії під час атак (як це робила група фанатів з моменту голу у ворота Єгипту, зобов'язавши себе повторювати це кожної гри) або заморожування в холодильнику фігурок чи папірців з іменами гравців команди-суперниці.

Обережність аргентинських лідерів щодо відвідування важливих матчів має давнє історичне коріння. Цей марновірний страх бере початок із Чемпіонату світу 1990 року. Тодішній президент Карлос Менем відвідав розташування збірної безпосередньо перед матчем, у якому Аргентина зазнала приголомшливої поразки від Камеруну.

Після тієї події Менема в народі охрестили муфою — людиною, що приносить нещастя та прокляття. З того часу достеменно невідомо, чи наважувався хоча б один чинний президент Аргентини особисто відвідати матч національної збірної на стадіоні. Хав'єр Мілей вирішив не випробовувати долю і підтримати цю негласну традицію.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Славко Вінчич працюватиме на фіналі ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.