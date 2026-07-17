Англія

Досвідчений данський захисник достроково припинив співпрацю з англійським клубом, повідомляє офіційний сайт Лестера.

Центральний захисник Яннік Вестергор більше не є гравцем Лестера. Англійський клуб оголосив про дострокове припинення контракту з 33-річним данцем за взаємною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт "лисиць".

Вестергор перейшов до Лестера із Саутгемптона влітку 2021 року. За час виступів у складі команди він провів 118 матчів у всіх турнірах та допоміг клубу здобути перемогу в Чемпіоншипі у сезоні-2023/24.

Минулого сезону Лестер не зумів зберегти місце в Чемпіоншипі, фінішувавши на 23-й позиції, через що команда вилетіла до Першої ліги Англії.

Тепер Вестергор отримав статус вільного агента та може приєднатися до нового клубу без трансферної компенсації.