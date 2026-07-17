Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Захисник готовий завершити міжнародну кар'єру в разі перемоги над Аргентиною.

Поки збірна Іспанії активно готується до вирішального матчу Чемпіонату світу 2026 року проти Аргентини, один із лідерів Фурії Рохи Марк Кукурелья приголомшив уболівальників своїми планами на майбутнє.

27-річний футболіст зізнався, що готовий повісити бутси на цвях на міжнародному рівні, якщо його команда здобуде заповітний кубок. В інтерв'ю виданню Madrid Xtra Кукурелья, новоспечений гравець вершковиї був максимально відвертим щодо своїх намірів:

"Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зателефоную Луїсу де ла Фуенте наступного дня і завершу кар'єру в збірній. З трофеями Євро та ЧС не можна бажати більшого", — заявив Марк.

Кукурелья дебютував за головну команду Іспанії у 2021 році. За цей період він встиг провести 31 матч у футболці національної збірної та відзначитися одним забитим м'ячем. Наразі найвидатнішим досягненням захисника на міжнародній арені залишається тріумф на Євро-2024.

Проте вже незабаром ця колекція може поповнитися Кубком світу, що стане ідеальним фінальним акордом у його кар'єрі за збірну. Утім, на заваді цьому амбітному плану стоїть грізна збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі, яка також прагне здобути світову корону і захистити свій титул чемпіонів.

Нагадаємо, раніше Лапорта заявив, що Іспанія виграє ЧС-2026.