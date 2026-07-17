Захисник готовий завершити міжнародну кар'єру в разі перемоги над Аргентиною.
Марк Кукурелья Getty Images
17 липня 2026, 21:21
Поки збірна Іспанії активно готується до вирішального матчу Чемпіонату світу 2026 року проти Аргентини, один із лідерів Фурії Рохи Марк Кукурелья приголомшив уболівальників своїми планами на майбутнє.
27-річний футболіст зізнався, що готовий повісити бутси на цвях на міжнародному рівні, якщо його команда здобуде заповітний кубок. В інтерв'ю виданню Madrid Xtra Кукурелья, новоспечений гравець вершковиї був максимально відвертим щодо своїх намірів:
"Якщо Іспанія виграє чемпіонат світу, я зателефоную Луїсу де ла Фуенте наступного дня і завершу кар'єру в збірній. З трофеями Євро та ЧС не можна бажати більшого", — заявив Марк.
Кукурелья дебютував за головну команду Іспанії у 2021 році. За цей період він встиг провести 31 матч у футболці національної збірної та відзначитися одним забитим м'ячем. Наразі найвидатнішим досягненням захисника на міжнародній арені залишається тріумф на Євро-2024.
Проте вже незабаром ця колекція може поповнитися Кубком світу, що стане ідеальним фінальним акордом у його кар'єрі за збірну. Утім, на заваді цьому амбітному плану стоїть грізна збірна Аргентини на чолі з Ліонелем Мессі, яка також прагне здобути світову корону і захистити свій титул чемпіонів.
Нагадаємо, раніше Лапорта заявив, що Іспанія виграє ЧС-2026.