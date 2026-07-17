Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Головний тренер збірної Франції анонсував ротацію складу у своїй прощальній грі, тоді як Мбаппе отримає шанс вирвати Золоту бутсу з рук Мессі.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам підтвердив, що лідер команди Кіліан Мбаппе готовий вийти на поле у матчі плейоф за третє місце на чемпіонаті світу проти збірної Англії.

Цей поєдинок стане особливим для Ле Бле не лише через турнірне значення, а й тому, що він буде останнім для Дешама на чолі національної команди. Для 27-річного Мбаппе цей матч має величезне індивідуальне значення. Попри те, що Франція втратила шанси на чемпіонство, нападник продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира турніру.

Наразі Мбаппе ділить першу сходинку за кількістю забитих м'ячів із капітаном збірної Аргентини Ліонелем Мессі. Однак аргентинець має перевагу завдяки більшій кількості результативних передач. Оскільки голи у матчі за третє місце офіційно враховуються ФІФА, Мбаппе має всі шанси поповнити свою колекцію нагород "Золотою бутсою" та бронзовою медаллю.

Готуючись до свого прощального матчу, Дешам зазначив, що планує дати ігровий час тим, хто менше грав на турнірі:

"Незалежно від того, грають вони чи ні, мій обов'язок як головного тренера — зробити все можливе, щоб досягти завтрашньої мети. У мене є кілька варіантів. Деякі гравці можуть грати, інші захочуть зіграти через особисті причини. Я заміню деяких гравців", — заявив керманич.

Епоха Дешама у збірній розпочалася у 2012 році. Згадуючи свій шлях, тренер, який раніше приводив Францію до перемоги на ЧС-1998 як капітан, зберігає позитивний настрій:

"Я знаю, що це останній матч, і я не хочу, щоб хтось плакав. Мені випала честь пережити як дивовижні моменти, так і деякі складніші. Національна збірна Франції з усім, що вона тягне за собою в моєму професійному житті, — це найпрекрасніше, що коли-небудь зі мною траплялося", — наголосив фахівець.

Мотивація на втішний фінал традиційно залишається складною темою. Захисник збірної Франції Ібрагіма Конате відверто погодився з нещодавньою заявою наставника англійців Томаса Тухеля, який зізнався, що такі матчі нікому не приносять задоволення.

"Дійсно, це не було нашою метою. Я читав у пресі слова Тухеля, і це правда. Ми хотіли зіграти у фіналі", — зізнався Конате. Водночас захисник наголосив на важливості гідно завершити турнір: Ми все ще представляємо Францію. Багато людей мріють носити цю футболку та співати Марсельєзу, тому нам потрібно поважати майку, яку ми носимо", — резюмував Конате.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зідан очолить збірну Франції.