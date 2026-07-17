Франція

Французький клуб скасовує угоду з португальським Фамаліканом в останній момент, незважаючи на попередню домовленість між усіма сторонами.

Французький Страсбур ухвалив рішення скасувати трансфер гравця португальського Фамалікана Ібраїма Ба. Як повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Фабріціо Романо, причиною такого різкого кроку стали невтішні результати медичного обстеження.

Ще нещодавно здавалося, що перехід футболіста до Ліги 1 — це лише питання часу. Усі зацікавлені сторони, включаючи представників обох клубів та самого гравця, досягли повної принципової згоди щодо умов контракту та фінансових деталей.

У минулому сезоні Ібраїма зіграв 24 матчів за клуб у всіх турнірах забив один мʼяч та віддав одну результативну передачу. Контракт з Фамаліканом розрахований до літа 2029 року. Трансфермаркт оцінбює гравця в 12 млн євро.

Раніше стало відомо, що Страсбур перевірить воротаря Челсі Слоніну перед можливим трансфером.