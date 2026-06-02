Англія

Ремсдейл повертається до Саутгемптона, а Рудді, Таргетт і Томпсон залишають клуб після завершення контрактів — як і Тріпп'єр з Крафтом.

Пресслужба Ньюкасла офіційно оприлюднила список футболістів, які залишать команду після завершення сезону-2025/26. Раніше клуб уже повідомив про відхід Кірана Тріпп’єра та Еміля Крафта, а тепер стало відомо ще про чотирьох гравців, які покинуть Сент-Джеймс Парк.

Серед тих, хто залишає Ньюкасл, — воротарі Джон Рудді та Макс Томпсон, а також лівий захисник Метт Таргетт. Крім того, Аарон Ремсдейл повертається до Саутгемптона після завершення орендної угоди. У сезоні-2025/26 англійський голкіпер провів 23 матчі за "сорок" у всіх турнірах.

У заяві клубу зазначається, що Рудді та Томпсон були важливими членами воротарської групи протягом останніх років. Томпсон, який є вихованцем академії Ньюкасла, також отримував ігрову практику під час оренд в інші клуби.

Щодо Метта Таргетта, то захисник провів минулий сезон в оренді у Мідлсбро. Англієць став одним із перших трансферів Едді Гау після приходу тренера до Ньюкасла та загалом зіграв 47 матчів за клуб після переходу з Астон Вілли у 2022 році.

У пресслужбі "сорок" подякували всім футболістам за професіоналізм і внесок у розвиток команди, побажавши їм успіхів у подальшій кар’єрі.