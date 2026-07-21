Англія

Футболістів обговорювали під час перемовин щодо трансферу Моргана Роджерса.

Під час переговорів між Челсі та Астон Віллою щодо можливого трансферу Моргана Роджерса сторони також обговорювали Ніколаса Джексона та Алехандро Гарначо. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.



За інформацією джерела, обидва футболісти входять до переліку можливих варіантів, які розглядалися під час зустрічі представників клубів. Водночас Романо зазначає, що Гарначо наразі віддає пріоритет переходу до Роми, однак домовленості між римським клубом і Челсі поки що немає.

Минулого сезону Джексон провів 34 матчі за Баварію на правах оренди — на його рахунку 11 голів та 4 асисти. Наразі форвард оцінюється в 38 млн євро. Ринкова вартість Гарначо складає 29 млн євро. В минулому сезоні аргентинський вінгер забив 4 голи та віддав 5 гольових передач в 39 матчах.