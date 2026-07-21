Челсі додав Джона Стоунза до списку центральних захисників, яких клуб розглядає для підсилення складу цього літа. Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, керівництво синіх продовжує аналізувати варіанти посилення оборони, а досвідчений англієць став одним із кандидатів на цю позицію. Повідомляється, що в лондонському клубі вивчають можливість підписання Стоунза у статусі вільного агента, що робить потенційну угоду особливо привабливою з фінансової точки зору.

Наразі жодних офіційних переговорів не підтверджено, однак 32-річний захисник перебуває серед футболістів, яких Челсі уважно розглядає напередодні нового сезону. В минулому сезоні центральний захисник провів 18 поєдинків за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Гравцем також цікавився Арсенал. 