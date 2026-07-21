Лондонський клуб розглядає можливість підписання досвідченого англійського захисника на правах вільного агента.
Стоунз, gettyimages
21 липня 2026, 11:26
Челсі
додав Джона Стоунза
до списку центральних захисників, яких клуб розглядає для підсилення складу цього літа. Про це повідомляє The Athletic
.
За інформацією джерела, керівництво синіх продовжує аналізувати варіанти посилення оборони, а досвідчений англієць став одним із кандидатів на цю позицію. Повідомляється, що в лондонському клубі вивчають можливість підписання Стоунза у статусі вільного агента
, що робить потенційну угоду особливо привабливою з фінансової точки зору.
Наразі жодних офіційних переговорів не підтверджено, однак 32-річний захисник перебуває серед футболістів, яких Челсі уважно розглядає напередодні нового сезону. В минулому сезоні центральний захисник провів 18 поєдинків за Манчестер Сіті в усіх турнірах. Гравцем також цікавився
Арсенал.