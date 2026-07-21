Інше

29-річний гравець підписав контракт до червня 2029 року.

ПАОК на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з захисником Копенгагена Пантелісом Хацидіакосом.

Угода з 29-річним греком розрахована до літа 2029 року. Сума трансферу становила близько 1,5 мільйонів євро.

Минулого сезону Хацидіакос провів 45 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав один асист. Також на його рахунку 41 матч у складі збірної Греції.

Нагадаємо, ПАОК є суперником київського Динамо у другому раунді кваліфікації Ліги Європи – матчі відбудуться 23 та 30 липня.