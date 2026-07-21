Мерсисайдці включилися в боротьбу за півзахисника після його успішного виступу на чемпіонаті світу.
Берге, gettyimages
21 липня 2026, 10:40
Ліверпуль
приєднався до боротьби за норвезького півзахисника Сандера Берге
, яким також активно цікавиться Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє TeamTalk
.
За інформацією джерела, вражаюча гра Берге на чемпіонаті світу 2026 року
привернула увагу одразу кількох клубів АПЛ, а мерсисайдці готові скласти серйозну конкуренцію своїм принциповим суперникам у боротьбі за його підписання.
Повідомляється, що керівництво Ліверпуля уважно стежить за розвитком ситуації та може активізувати переговори найближчим часом, якщо трансфер стане реалістичним. Наразі жоден із клубів не зробив офіційної пропозиції, однак інтерес до норвежця продовжує зростати. В минулому сезоні футболіст зіграв 39 поєдинків та віддав 1 гольову передачу за Фулгем в усіх турнірах.