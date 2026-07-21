Україна

"Гірники" пропустили два м’ячі після перерви, але в кінцівці контрольного матчу зуміли зрівняти рахунок.

Донецький Шахтар продовжує підготовку до нового сезону в Словенії. У другому літньому спарингу команда Арди Турана зустрілася зі Славеном Белупо з чемпіонату Хорватії.

Перший тайм пройшов за переваги українців, однак реалізувати свої моменти Шахтарю не вдалося. Небезпечно пробивали Бруніньйо та Траоре, але до перерви рахунок залишився 0:0.

Після перерви команди обмінялися голами. На 56-й хвилині Аліссон відкрив рахунок точним ударом у дальній кут, але хорватський клуб відповів двома м’ячами Петровича та вийшов уперед.

Врятуватися від поразки Шахтарю вдалося наприкінці зустрічі. На 88-й хвилині після розіграшу кутового Олександр Караваєв відзначився дебютним голом за "гірників" та встановив остаточний рахунок — 2:2.

Шахтар (Україна) – Славен Белупо (Хорватія) 2:2

Голи: Аліссон Сантана, 56, Олександр Караваєв, 88 – Марко Петрович, 63, 69

Шахтар (старт): Баглай, Траоре, Марлон Сантос, Невертон, Азаров, Вінісіус, Матвієнко (кап), Цуканов, Очеретько, Лукас, Бруніньо.

Запас: Бондар, Педро Енріке, Караваєв, Бондаренко, Назарина, Аліссон, Сметана, Раян, Кауан Еліас, Мейрелліш.