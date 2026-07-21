Англія

22-річний півзахисник відхилив пропозицію "вишень" щодо подовження співпраці, чим підігрів інтерес до своєї персони з боку провідних клубів Англійської Прем'єр-ліги.

Керівництво Борнмута зіткнулося з серйозною перепоною у спробах втримати одного зі своїх головних талантів. Півзахисник Алекс Скотт відхилив пропозицію нового контракту, незважаючи на те, що клуб зробив його збереження своїм абсолютним пріоритетом на поточне літо. Наразі сторони не змогли дійти згоди щодо нових умов співпраці.

Ця ситуація розгортається на тлі предметного інтересу до молодого футболіста з боку справжніх грандів англійського футболу. За розвитком подій уважно стежать лондонські Арсенал, Тоттенгем та Челсі, а також обидва манчестерські клуби — Юнайтед та Сіті.

Відомо, що лондонський Арсенал вже робив конкретні кроки щодо переходу: у червні з'являлася інформація про те, що Борнмут офіційно відмовив канонірам у трансфері Скотта. Контрактна ситуація гравця залишає вишням певний простір для маневру, хоча час поступово починає грати проти них. 22-річний півзахисник має ще два роки чинного контракту з клубом Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, що Скотт перебрався до Борнмута з Брістоль Сіті у 2023 році за солідні 25 мільйонів фунтів стерлінгів і швидко став важливою частиною команди. Стрімкий прогрес Скотта не залишився непоміченим і на міжнародному рівні.

Гравець збірної Англії U-21 ще минулого листопада отримав свій дебютний виклик до головної національної команди. Більше того, півзахисника було залучено до розширеного тренувального збору Трьох левів у Флориді під керівництвом Томаса Тухеля перед стартом чемпіонату світу.

І хоча Скотт поки що не дебютував в офіційних матчах за дорослу збірну, його перспективи та потенціал роблять його одним із найбажаніших гравців на трансферному ринку цього літа.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Борнмут підписав форварда Ельче Родрігеса за 30 млн євро.