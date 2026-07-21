Італія

Хорватський ветеран не завершує кар'єру та незабаром підпише нову короткострокову угоду з "россонері".

Центральний півзахисник Мілана Лука Модрич продовжить виступи за італійський клуб. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 40-річний хорват уже досяг усної домовленості з "россонері" щодо нового короткострокового контракту. Найближчим часом сторони мають оформити всі необхідні документи та офіційно оголосити про продовження співпраці.

Таким чином, легендарний хавбек вирішив не завершувати професійну кар'єру та продовжить виступати на найвищому рівні.

Також зазначається, що перед ухваленням остаточного рішення Модрич поспілкувався з головним тренером Мілана Рубеном Аморімом. Саме після цього хорват дав клубу остаточну згоду на підписання нової угоди.

У минулому сезоні Лука Модрич провів за "россонері" 37 матчів, забив 2 голи та віддав 3 результативні передачі.