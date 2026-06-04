Англія

Угорський півзахисник уперше здобув індивідуальну нагороду за підсумками голосування вболівальників.

Ліверпуль на своєму офіційному сайті оголосив результати традиційного голосування серед уболівальників за найкращого гравця сезону-2025/26. Переможцем став півзахисник Домінік Собослаї.

Угорець отримав понад дві третини всіх голосів та вперше у кар'єрі був визнаний найкращим футболістом мерсисайдського клубу за підсумками сезону.

Протягом кампанії Собослаї демонстрував універсальність, виступаючи не лише в центрі поля, а й періодично закриваючи позицію правого захисника. У 53 матчах у всіх турнірах він записав на свій рахунок 13 голів і 12 результативних передач.

Саме ці показники стали найкращими серед усіх гравців Ліверпуля в сезоні, що й допомогло 25-річному футболісту заслужити визнання з боку фанатів клубу.