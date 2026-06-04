Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Доволі спірне та скандальне рішення, яким будуть незадоволені багато вболівальників.

Міжнародна федерація футболу ФІФА заборонила вболівальникам проносити багаторазові пластикові пляшки на стадіони під час майбутнього ЧС-2026. Про це повідомляє ВВС.

ФІФА пояснює це рішення міркуваннями безпеки, вказавши на ризик отримання травм після кинутих предметів на поле або трибуни.

Раніше вболівальникам дозволялося приносити на стадіони багаторазові пластикові пляшки обсягом до одного літра, проте оновлені правила поведінки на стадіонах забороняють такі ємності. Також заборонені інші схожі предмети, такі як пляшки, кухлі, скляні та жерстяні банки.

"ФІФА прагне забезпечити захист здоров’я та безпеку всіх гравців, арбітрів, уболівальників, волонтерів і співробітників", — сказано у заяві ФІФА.

За даними багатьох ЗМІ, це рішення викликало занепокоєння серед вболівальників через очікувану спеку в деяких містах, де пройдуть матчі мундіалю.

У ФІФА запевнили, що працюють разом із владами країн-господарів над впровадженням заходів щодо боротьби зі спекою на стадіонах. Вони включають розміщення парогенераторів, вентиляторів, обладнання додаткових питних точок, а також встановлення охолоджуючих наметів.

Крім того, ФІФА заявила, що ціни на воду під час ЧС-2026 не будуть завищеними, а будуть ідентичні тим, які використовувалися на інших подібних заходах.

Нагадаємо, ЧС-2026 року пройде з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці.