Німеччина

Іспанський фахівець залишає Тулузу та розпочне роботу в Леверкузені з липня 2026 року.

Баєр офіційно оголосив про призначення Карлеса Мартінеса Новелла на посаду головного тренера команди. 42-річний іспанський спеціаліст приєднається до леверкузенського клубу 1 липня та підписав контракт, розрахований до 30 червня 2028 року.

До переїзду в Німеччину Мартінес працював із французькою Тулузою, яку привів до дев'ятого місця в Лізі 1 за підсумками сезону-2025/26. У Баєрі він замінить данця Каспера Г'юлманда, який залишає команду після одного сезону роботи.

Голова наглядового комітету Баєра Вернер Веннінг подякував Г'юлманду за виконану роботу, зокрема за вихід команди до півфіналу Кубка Німеччини та 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Водночас він наголосив, що клуб радий запросити молодого та амбітного тренера з сучасним баченням футболу.

Генеральний директор Баєра Фернандо Карро підкреслив, що клуб продовжує курс на зміцнення своїх позицій серед провідних команд Європи. За його словами, профіль Карлеса Мартінеса повністю відповідає цим амбіціям, адже тренер здатен розвивати молодих гравців і підтримувати високий рівень конкурентоспроможності команди.

Спортивний директор клубу Симон Рольфес також відзначив успішну роботу іспанця в Тулузі та його досвід у структурі Барселони. На думку функціонера, Мартінес має чіткі футбольні принципи та сучасний підхід до гри, що допоможе Баєру зробити наступний крок у своєму розвитку.

Офіційна презентація нового наставника відбудеться 5 червня на пресконференції в БайАрені.