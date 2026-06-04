Італія

Сторони домовилися про дострокове розірвання контракту після двох успішних сезонів.

Наполі оголосив про завершення співпраці з головним тренером Антоніо Конте та його тренерським штабом. Клуб і фахівець досягли взаємної домовленості щодо дострокового припинення контрактних зобов'язань, не чекаючи завершення чинної угоди.

Конте очолював неаполітанців протягом двох сезонів і за цей час допоміг команді досягти вагомих успіхів на внутрішній арені. Під його керівництвом Наполі здобув четвертий чемпіонський титул в історії клубу, офіційно оформивши перемогу в Серії А 23 травня 2025 року.

Крім того, у грудні того ж року команда виграла Суперкубок Італії, поповнивши клубну колекцію ще одним трофеєм.

У заяві клубу подякували Конте та його помічникам за професійну роботу й внесок у розвиток команди, а також побажали їм успіхів у подальшій кар'єрі та нових викликах.