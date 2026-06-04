Англія

Том Гітон продовжив контракт із клубом ще на один сезон.

Манчестер Юнайтед офіційно оголосив про продовження співпраці з воротарем Томом Гітоном. Новий контракт 40-річного голкіпера діятиме до літа 2027 року.

Фінансові умови угоди англійський клуб не розкриває. Після підписання нового договору Гітон наголосив, що радий залишатися частиною команди та допомагати їй у боротьбі за найвищі цілі.

"У всьому клубі відчуваються амбіції та прагнення до успіху. Я щасливий залишатися тут і робити свій внесок у розвиток команди, яка хоче боротися за трофеї", — зазначив воротар.

Гітон є вихованцем Манчестер Юнайтед і перебував у структурі клубу з 2002 по 2010 рік. Після цього він виступав за Кардіфф Сіті, Брістоль Сіті, Бернлі та Астон Віллу, а влітку 2021 року повернувся на Олд Траффорд.

У сезоні-2025/26 Манчестер Юнайтед фінішував на третьому місці в Англійській Прем'єр-лізі та забезпечив собі участь в основному етапі Ліги чемпіонів наступного сезону.