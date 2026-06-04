Україна

Київський клуб готовий викласти за Богдана Раковіцана близько 2,5 мільйона євро.

Динамо може підсилити центр оборони румунським захисником Богданом Раковіцаном, який наразі виступає за польський Ракув та регулярно викликається до національної збірної Румунії.

За інформацією інсайдера Руді Галетті, київський клуб уже проявив конкретний інтерес до 25-річного футболіста та готовий запропонувати за його перехід 2,5 мільйона євро. Водночас на гравця претендують і кілька інших європейських команд.

Чинний контракт Раковіцана з Ракувом розрахований до літа 2028 року. За оцінкою Transfermarkt, ринкова вартість центрбека становить 1,5 мільйона євро.

У сезоні-2025/26 румунський оборонець провів 48 матчів у всіх турнірах, відзначившись одним забитим м’ячем і однією результативною передачею. Динамо продовжує пошук варіантів для посилення захисної лінії перед стартом нового сезону.