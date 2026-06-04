Італія

Вінгер Мілана віддає перевагу клубам АПЛ, хоча поки офіційну пропозицію зробили лише турки.

Майбутнє Рафаела Леау залишається однією з найобговорюваніших тем літнього трансферного вікна. Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, єдиним клубом, який наразі зробив офіційну пропозицію щодо португальського вінгера Мілана, став Галатасарай.

Втім, сам 26-річний футболіст розглядає інший напрямок для продовження кар'єри. Леау прагне спробувати свої сили в англійській Прем'єр-лізі та розраховує отримати пропозицію від одного з провідних клубів Англії.

Серед потенційних претендентів на гравця називають Арсенал і Манчестер Юнайтед. Лондонський клуб уже контактував із представниками футболіста, однак помітного просування в переговорах поки не зафіксовано.

Попри те, що в контракті Леау прописана клаусула в розмірі 175 мільйонів євро, керівництво Мілана готове розглядати варіанти продажу за нижчу суму. Проте конкретних пропозицій, окрім запиту від Галатасарая, наразі не надходило.

У сезоні-2025/26 португалець відзначився 13 результативними діями, що стало його найскромнішим показником із 2021 року. Мілан завершив чемпіонат Італії на п'ятій позиції та виступить у наступному розіграші Ліги Європи.