Іспанія

Очільник мадридського клубу пообіцяв посилення оборони у разі переобрання на новий термін.

Президент Реала Флорентіно Перес висловився щодо трансферних планів клубу напередодні виборів керівника, які відбудуться 7 червня. За словами функціонера, мадридці мають намір суттєво зміцнити склад у літнє міжсезоння.

"Поки я залишаюся президентом, у нашій команді гратимуть найкращі футболісти світу. А до наступного сезону ми зміцнимо склад відмінними гравцями на всіх позиціях".

Особливу увагу Перес приділив можливому переходу центрального захисника Ібраїма Конате, який нині виступає за Ліверпуль.

"Ми працюємо над усіма цими придбаннями. Можу вас запевнити: якщо я залишуся президентом Реала, один із найбільших захисників світу, Конате, гратиме за Реал вже з наступного сезону. І він буде не єдиним першокласним захисником, який прибуде до команди, якщо я продовжуватиму керувати Реалом", – заявив Перес.

Раніше в іспанських ЗМІ неодноразово повідомлялося про зацікавленість Реала у французькому центрбеку, а також про намір клубу провести масштабне оновлення захисної ланки влітку. За інформацією AS, Конате залишається одним із головних трансферних пріоритетів мадридців.