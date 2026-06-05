Лондонський клуб намагається скористатися кризою лисиць, які вилетіли до Першої ліги, щоб переманити Джеремі Монги.
Джеремі Монгa Getty Images
05 червня 2026, 20:16
За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, лондонський Арсенал активно працює над укладенням угоди щодо переходу 16-річного вінгера Лестер Сіті Джеремі Монги. Каноніри наполягають на швидкому завершенні перемовин, вбачаючи у молодому гравцеві перспективне підсилення для своєї клубної структури з прицілом на майбутнє.
Повідомляється, що сам юний талант також повністю відкритий до переїзду на Емірейтс і готовий приєднатися до лондонського гранда. Бажання футболіста змінити клубну прописку виглядає цілком закономірним, зважаючи на катастрофічну ситуацію в його нинішній команді.
За підсумками сезону Лестер Сіті зазнав чергового гучного фіаско — команда не змогла втриматися навіть у Чемпіоншипі і сенсаційно вилетіла до Першої ліги, що є третім за силою дивізіоном англійського футболу. Цей фактор став одним із ключових для Монги у прийнятті рішення щодо свого подальшого розвитку.
У сезоні 2025/26 Джеремі зіграв 27 матчів за лисиць у чемпіонаті забив один гол та віддав дві результативні передачі. Трансфермаркт оцінює гравця в 15 млн євро.