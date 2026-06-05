Англія

Лондонський клуб намагається скористатися кризою лисиць, які вилетіли до Першої ліги, щоб переманити Джеремі Монги.

За інформацією авторитетного футбольного інсайдера Фабріціо Романо, лондонський Арсенал активно працює над укладенням угоди щодо переходу 16-річного вінгера Лестер Сіті Джеремі Монги. Каноніри наполягають на швидкому завершенні перемовин, вбачаючи у молодому гравцеві перспективне підсилення для своєї клубної структури з прицілом на майбутнє.

Повідомляється, що сам юний талант також повністю відкритий до переїзду на Емірейтс і готовий приєднатися до лондонського гранда. Бажання футболіста змінити клубну прописку виглядає цілком закономірним, зважаючи на катастрофічну ситуацію в його нинішній команді.

За підсумками сезону Лестер Сіті зазнав чергового гучного фіаско — команда не змогла втриматися навіть у Чемпіоншипі і сенсаційно вилетіла до Першої ліги, що є третім за силою дивізіоном англійського футболу. Цей фактор став одним із ключових для Монги у прийнятті рішення щодо свого подальшого розвитку.

У сезоні 2025/26 Джеремі зіграв 27 матчів за лисиць у чемпіонаті забив один гол та віддав дві результативні передачі. Трансфермаркт оцінює гравця в 15 млн євро.