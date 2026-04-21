Англія

Лестер Сіті офіційно вилетів до третього за силою дивізіону Англії — Ліги 1. Це сталося після нічиєї з Галл Сіті (2:2) у матчі 44-го туру Чемпіоншипу.

За підсумками цієї зустрічі "лисиці" втратили шанси на порятунок і таким чином оформили другий поспіль виліт — ще минулого сезону команда залишила англійську Прем’єр-лігу.

Цей результат став особливо болісним для клубу, адже лише 10 років тому Лестер Сіті сенсаційно виграв АПЛ, створивши одну з найбільших казок в історії футболу.

Відтоді команда пройшла шлях від казкового чемпіона Англії до безславного учасника третього дивізіону.