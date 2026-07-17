Німеччина

Мюнхенський клуб спокійний щодо майбутнього свого лідера.

У Баварії спокійно реагують на численні чутки про можливий перехід Мікаеля Олісе до Реала.

Як повідомив журналіст Sky Флоріан Плеттенберг, у керівництві мюнхенського клубу не вбачають підстав для занепокоєння.

За інформацією джерела, президент Реала Флорентіно Перес під час особистої розмови запевнив представників Баварії, що мадридський клуб не має наміру робити пропозицію щодо французького вінгера цього літа. Завдяки хорошим відносинам між двома грандами в Мюнхені повністю довіряють словам очільника "вершкових".

Ще одним аргументом на користь збереження Олісе є позиція самого футболіста. Під час клубного чемпіонату світу він та його представники повідомили керівництву Баварії, що не планують змінювати клуб і мають намір продовжити кар'єру саме в Мюнхені.

Станом на зараз ані сам 24-річний француз, ані його агенти не зверталися до Баварії з проханням розглянути можливий трансфер. Тож у клубі впевнені, що один із лідерів команди залишиться в складі щонайменше на наступний сезон.