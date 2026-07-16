Англія

Сума трансферу вінгера збірної Греції не розголошується.

Вінгер Брюгге та збірної Греції Хрістос Цоліс незабаром стане гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 24-річного грека за неназвану суму.

Зазначається, що Цоліс підпише контракт до літа 2031 року із зарплатою у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.

Таким чином, Арсенал швидко знайшов заміну для Леандро Троссара, який перейшов до Бешикташа.

Минулого сезону Цоліс провів 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 29 гольових передач.