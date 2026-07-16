Сума трансферу вінгера збірної Греції не розголошується.
Хрістос Цоліс, Getty Images
16 липня 2026, 19:19
Вінгер Брюгге та збірної Греції Хрістос Цоліс незабаром стане гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 24-річного грека за неназвану суму.
Зазначається, що Цоліс підпише контракт до літа 2031 року із зарплатою у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.
Таким чином, Арсенал швидко знайшов заміну для Леандро Троссара, який перейшов до Бешикташа.
Минулого сезону Цоліс провів 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 29 гольових передач.