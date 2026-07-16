Вінгер Брюгге та збірної Греції Хрістос Цоліс незабаром стане гравцем лондонського Арсеналу. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, клуби повністю узгодили трансфер 24-річного грека за неназвану суму.

Зазначається, що Цоліс підпише контракт до літа 2031 року із зарплатою у розмірі трьох мільйонів євро за сезон.

Таким чином, Арсенал швидко знайшов заміну для Леандро Троссара, який перейшов до Бешикташа.

Минулого сезону Цоліс провів 52 матчі, в яких забив 22 голи та віддав 29 гольових передач.