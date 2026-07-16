Англія

Бірмінгемський клуб домовився про трансфер 25-річного бразильського півзахисника Вулвергемптона за 45 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

Півзахисник Вулвергемптона Жуан Гомес близький до переходу в Астон Віллу. Загальна сума трансферу становитиме близько 44-45 мільйонів євро (£38 млн), про що повідомляє видання BBC.

Бразилець уже залишив тренувальний табір "вовків" у Португалії та в четвер має пройти медичне обстеження перед підписанням контракту. Астон Вілла виплатить 39 мільйонів євро в якості фіксованої суми, а ще 5 мільйонів передбачені у вигляді бонусів.

Бірмінгемський клуб вимушений оперативно посилювати центр поля після продажу Юрі Тілеманса в Манчестер Юнайтед та серйозної травми Амаду Онани, який пошкодив коліно на чемпіонаті світу-2026 та вибув до наступного року.

Інтерес до Жуана Гомеса також виявляв мадридський Атлетіко, проте іспанський клуб не зумів завершити переговори щодо трансферу.

Після переходу з Фламенго у 2023 році 25-річний хавбек провів за Вулвергемптон 130 матчів, забив 8 голів та віддав 6 результативних передач. У минулому сезоні він відіграв 41 зустріч за команду, яка в підсумку вилетіла в Чемпіоншип, записавши на свій рахунок 1 гол та 3 асисти.