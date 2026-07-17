Англія

Лондонський клуб просувається у переговорах із футболістом Астон Вілли, тоді як варіант із Бредлі Барколя наразі не розглядається.

Арсенал посилив роботу над трансфером вінгера Астон Вілли та збірної Англії Моргана Роджерса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, саме 23-річний англієць залишається головною трансферною ціллю лондонського клубу для посилення флангів атаки. Каноніри вже досягли прогресу в переговорах із самим футболістом.

Водночас можливий перехід Роджерса не пов'язаний із трансфером Хрістоса Цоліса. Арсенал від самого початку планував підписати обох виконавців, а не обирати між ними.

Також зазначається, що на цей момент лондонці не ведуть жодних переговорів із ПСЖ щодо вінгера Бредлі Барколя.

У минулому клубному сезоні Роджерс з'явився на полі в 55 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 14 м'ячів та став автором 12 результативних передач.