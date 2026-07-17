Лондонський клуб просувається у переговорах із футболістом Астон Вілли, тоді як варіант із Бредлі Барколя наразі не розглядається.
Морган Роджерс, Getty Images
17 липня 2026, 09:20
Арсенал посилив роботу над трансфером вінгера Астон Вілли та збірної Англії Моргана Роджерса, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, саме 23-річний англієць залишається головною трансферною ціллю лондонського клубу для посилення флангів атаки. Каноніри вже досягли прогресу в переговорах із самим футболістом.
Водночас можливий перехід Роджерса не пов'язаний із трансфером Хрістоса Цоліса. Арсенал від самого початку планував підписати обох виконавців, а не обирати між ними.
Також зазначається, що на цей момент лондонці не ведуть жодних переговорів із ПСЖ щодо вінгера Бредлі Барколя.
У минулому клубному сезоні Роджерс з'явився на полі в 55 матчах з урахуванням усіх турнірів, забив 14 м'ячів та став автором 12 результативних передач.