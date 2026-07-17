Челсі відновив інтерес до півзахисника Роми Ману Коне. За інформацією Corriere dello Sport, лондонський клуб уважно стежить за французом після його вдалого виступу на чемпіонаті світу.

Повідомляється, що трансфер 25-річного хавбека може стати реальним, якщо цього літа Енцо Фернандес перейде до іншого клубу.

Водночас Рома не виключає можливості продажу футболіста, але готова розпочати предметні переговори лише у випадку пропозиції від 50 мільйонів євро. Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед хоче підписати футболіста. В минулому сезоні Ману провів 37 поєдинків у складі "вовків" в усіх турнірах. Півзахисник відзначився 2 м'ячами та 3 результативними передачами. 