Лондонський клуб може розглянути кандидатуру півзахисника Роми у разі відходу Енцо.
Коне, gettyimages
17 липня 2026, 08:50
Челсі відновив інтерес до півзахисника Роми Ману Коне. За інформацією Corriere dello Sport
, лондонський клуб уважно стежить за французом після його вдалого виступу на чемпіонаті світу.
Повідомляється, що трансфер 25-річного хавбека може стати реальним, якщо цього літа Енцо Фернандес
перейде до іншого клубу.
Водночас Рома не виключає можливості продажу футболіста, але готова розпочати предметні переговори лише у випадку пропозиції від 50 мільйонів євро
. Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед хоче
підписати футболіста. В минулому сезоні Ману провів 37 поєдинків у складі "вовків" в усіх турнірах. Півзахисник відзначився 2 м'ячами та 3 результативними передачами.