Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився очікуваннями від майбутнього фінального поєдинку ЧС-2026 між національними командами Іспанії та Аргентини.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про прийдешній фінальний матч чемпіонату світу-2026, у якому зійдуться збірні Іспанії та Аргентини.

"Іспанія виграє фінал чемпіонату світу. Наша команда краща", — наводить слова функціонера видання The Touchline.

Нагадаємо, на стадії півфіналу поточного мундіалю збірна Іспанії впевнено здолала Францію (2:0), а Аргентина вирвала вольову перемогу в протистоянні з Англією (2:1).

Головна битва за трофей між іспанцями та аргентинцями відбудеться в неділю, 19 липня. Стартовий свисток арбітра про початок зустрічі пролунає о 22:00.