Тоттенгем відхилив першу офіційну пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу півзахисника Лукаса Бергвалля. Попри першу невдачу, інтерес "лісників" до шведського таланта залишається високим, а переговори між клубами триватимуть, повідомляє видання The Athletic.

20-річний футболіст уже повідомив керівництву лондонців про своє бажання піти з команди в поточне літнє трансферне вікно. Ноттінгем Форест розглядає шведа як пріоритетну ціль на заміну Елліоту Андерсону

Окрім Ноттінгем Форест, інтерес до шведського виконавця виявляють й інші представники англійської Прем'єр-ліги, зокрема Челсі та Астон Вілла.

Нагадаємо, що у складі національної збірної Швеції Лукас Бергвалль узяв участь у чотирьох поєдинках на чемпіонаті світу-2026. 