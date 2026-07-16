"Лісники" розпочали торги за талановитого 20-річного шведського півзахисника, який налаштований змінити клубну прописку цього літа.
Лукас Бергвалль, Getty Images
16 липня 2026, 18:10
Тоттенгем відхилив першу офіційну пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу півзахисника Лукаса Бергвалля. Попри першу невдачу, інтерес "лісників" до шведського таланта залишається високим, а переговори між клубами триватимуть, повідомляє видання The Athletic.
20-річний футболіст уже повідомив керівництву лондонців про своє бажання піти з команди в поточне літнє трансферне вікно. Ноттінгем Форест розглядає шведа як пріоритетну ціль на заміну Елліоту Андерсону.
Окрім Ноттінгем Форест, інтерес до шведського виконавця виявляють й інші представники англійської Прем'єр-ліги, зокрема Челсі та Астон Вілла.
Нагадаємо, що у складі національної збірної Швеції Лукас Бергвалль узяв участь у чотирьох поєдинках на чемпіонаті світу-2026.