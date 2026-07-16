Англія

"Лісники" розпочали торги за талановитого 20-річного шведського півзахисника, який налаштований змінити клубну прописку цього літа.

Тоттенгем відхилив першу офіційну пропозицію Ноттінгем Форест щодо трансферу півзахисника Лукаса Бергвалля. Попри першу невдачу, інтерес "лісників" до шведського таланта залишається високим, а переговори між клубами триватимуть, повідомляє видання The Athletic.

20-річний футболіст уже повідомив керівництву лондонців про своє бажання піти з команди в поточне літнє трансферне вікно. Ноттінгем Форест розглядає шведа як пріоритетну ціль на заміну Елліоту Андерсону.

Окрім Ноттінгем Форест, інтерес до шведського виконавця виявляють й інші представники англійської Прем'єр-ліги, зокрема Челсі та Астон Вілла.

Нагадаємо, що у складі національної збірної Швеції Лукас Бергвалль узяв участь у чотирьох поєдинках на чемпіонаті світу-2026.