Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Півзахисник національної команди Аргентини Алексіс Мак Аллістер відзначив колосальну роль 39-річного нападника Ліонеля Мессі для своєї збірної.

Хавбек національної збірної Аргентини Алексіс Мак Аллістер висловився про важливість для команди досвідченого нападника Ліонеля Мессі перед вирішальним матчем світової першості.

"Мессі у своєму віці все ще робить різницю на полі. Це надзвичайно важливо для всієї команди. Для нас дуже багато значить те, що Лео перебуває поруч на полі. Дуже хотілося б, щоб він залишався у збірній якомога довше", — сказав Алексіс Мак Аллістер.

На поточному мундіалі Мессі відіграв сім поєдинків, у яких записав на свій рахунок вісім забитих м'ячів та виконав чотири результативні передачі.

У фіналі чемпіонату світу збірній Аргентини протистоятиме команда Іспанії. Головний поєдинок турніру відбудеться у неділю, 19 липня, і розпочнеться о 22:00.