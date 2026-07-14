Саудівський клуб уже розпочав переговори з представниками вінгера Вест Гема.
Саммервілл,gettyimages
14 липня 2026, 14:32
Аль-Хіляль включився в боротьбу за вінгера Вест Гема Крісенсіо Саммервілла. Про це повідомив Саша Тавольєрі. За інформацією джерела, саудівський клуб уже офіційно розпочав переговори
з представниками нідерландського футболіста, щоб вивчити можливість його трансферу цього літа. Також зазначається, що Вест Гем уже поінформований про інтерес Аль-Хіляля. Окрім саудівського клубу, на Саммервілла також претендує Рома.
За минулий сезон футболіст провів 34 гри, забив 7 голів та віддав 3 гольові передачі. Також футболіст зіграв
4 матчі на цьому чемпіонаті світу, забивши 2 голи та віддавши 2 гольові передачі.