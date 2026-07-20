Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Іспанія та Аргентина не порадували голами протягом 90 хвилин.

Іспанія та Аргентина на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум вели боротьбу за "золото" чемпіонату світу-2026.

Протягом основного часу протистояння збірним так і не вдалося відкрити рахунок. Ба більше, аргентинці на свій рахунок не записали бодай один удар, тоді як іспанці відзначилися 15-ма, 10 з яких прийшлися на площину воріт.

Цей фінал мундіалю став п'ятим із шести останніх (2006-2026), що завершився в додатковий час або за підсумками серії пенальті.

Зауважимо, що наприкінці основного часу Аргентина залишилася в меншості через вилучення Енцо Фернандеса (друга жовта). За продовженням дуелі слідкуйте в нашій текстовій онлайн-трансляції.

UPD: Іспанія здобула перемогу з рахунком 1:0 завдяки голу Феррана Торреса на 106-й хвилині.