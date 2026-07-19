Італія

Флорентійський клуб посилився хавбеком Трабзонспора.

Центральний півзахисник Кріст Інао Улаї змінив Трабзонспор на Фіорентину, передає офіційний сайт флорентійців.

За даними журналіста Ніколо Скіри, контракт клубу Серії А з 20-річним івуарійцем розраховано до кінця червня 2031 року. Фіорентині трансфер обійшовся в 26+4 млн євро, тоді як Трабзонспор також може розраховувати на 10% коштів від потенційного майбутнього продажу гравця.

У Туреччині Інао Улаї провів одну кампанію, протягом якої відзначився двома голами й чотирма асистами в 31-му матчі. На ЧС-2026 Кріст взяв участь у чотирьох із чотирьох поєдинків збірної Кот-д'Івуару.

Для флорентійців хавбек став п'ятим літнім новачком після Алекса Хіменеса, Раду Дрегушина (обидва — оренда), Артюра Атта й Вієрі. Вони також викупили раніше орендованих Джованні Фаббіана й Марко Брешіаніні.