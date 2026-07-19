Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

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Перший тайм фінального матчу чемпіонату світу-2026 на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум завершився внічию з рахунком 0:0.

Головними подіями першої половини протистояння Іспанія — Аргентина в США стали жовта картка й подальша вимушена заміна центрального захисника чинних чемпіонів світу Лісандро Мартінеса.

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