Іспанія — Аргентина, Getty Images
19 липня 2026, 23:19
Перший тайм фінального матчу чемпіонату світу-2026 на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум завершився внічию з рахунком 0:0.
Головними подіями першої половини протистояння Іспанія — Аргентина в США стали жовта картка й подальша вимушена заміна центрального захисника чинних чемпіонів світу Лісандро Мартінеса.
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