Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Аргентинці втратили одного з центральних захисників.

Центральний захисник Аргентини Лісандро Мартінес зазнав пошкодження у фіналі чемпіонату світу-2026.

Аргентинці протистоять іспанцям на американському Нью-Йорк/Нью-Джерсі Стедіум. На 44-й хвилині дуелі 28-річного оборонця вимушено замінили іншим переможцем ЧС-2022 Ніколасом Отаменді.

Перший тайм завершився внічию з рахунком 0:0. Слідкуйте за другою половиною протистояння в нашій текстовій онлайн-трансляції.

Раніше повідомлялося, що основна 11-ка Аргентини на матч проти Іспанії — друга найстарша у фіналах ЧС.