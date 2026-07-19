Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Компанію якій склали легенди бразильського футболу — Роналду та Роналдінью.

Південнокорейський гурт BTS став окрасою безпрецедентного шоу під час перерви фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року, організованого ФІФА. Музична пауза, до якої була прикута увага всього світу, тривала рекордні для футболу 27 хвилин.

На стадіоні в Нью-Джерсі (США), де за найголовніший трофей змагаються збірні Іспанії та Аргентини, музиканти виконали свій суперхіт Dynamite, зірвавши бурхливі овації трибун. Ця подія стала знаковою для шанувальників гурту: якщо на церемонії відкриття ЧС-2022 у Катарі виступав лише Чонгук, то через чотири роки, на вирішальному матчі північноамериканського чемпіонату світу, BTS вийшли на сцену всі разом.

Масштабна 27-хвилинна перерва перетворилася на справжній світовий музичний фестиваль. Дійство розпочалося з ефектної появи поп-ікони Мадонни, компанію якій склали легенди бразильського футболу — Роналду та Роналдінью.

Одразу після них сцену запалили BTS, а згодом музичну естафету підхопили Джастін Бібер, Шакіра та Burna Boy, які яскраво завершили безпрецедентну програму.

Поки світові зірки розважали публіку, команди мали достатньо часу, щоб відпочити та підготуватися до вирішальної половини гри. Нагадаємо, що перший тайм напруженого фінального матчу між збірними Іспанії та Аргентини пройшов у безкомпромісній боротьбі та закінчився без забитих м'ячів — команди пішли на велику перерву за рахунку 0:0.